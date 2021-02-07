Установили имена погибших военных, подорвались на Донбассе

Стали известны имена погибших военных, подорвались вчера на Донбассе. Погибли старший солдат и солдат 28-й Отдельной механизированной бригады.

Автор: facebook.com Погибли на Донбассе 2 украинские военные

Об этом сообщает пресс-служба бригады в Facebook.

Автор: facebook.com Погибли на Донбассе 2 украинские военные

"Вчера, 6 февраля, в районе населенного пункта Новомихайловка трое военнослужащих из состава 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Погибли старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенний", - указано в сообщении.

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От полученных ранений двое защитников - погибли, а при жизни третьего борются медики.

Полная реинтеграция оккупированных Россией территорий Донбасса займет не менее 25 лет. "Реинтеграция, полноценное возвращение этих территорий в экономическое, ментальное поле Украины, по нашему мнению, займет минимум одно поколение. Отсюда и 25 лет", - заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.