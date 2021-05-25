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вторник, 25 мая 2021 17:42

Умирать за Россию Луганск не собирался - Снегирев о настроениях на Донбассе

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Украина может окончательно потерять оккупированный Донбасс, поскольку Россия агрессивно паспортизует жителей ОРДЛО, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Только в прошлом году паспорта РФ получили более 400 тыс. украинцев. К 2024 году их могут выдать 2 млн человек, говорят в Восточной правозащитной группе.

Пророссийскость Донбасса - стереотип, сторонников Москвы в регионе - меньшинство, говорит Gazeta.ua военный эксперт Дмитрий Снегирев, уроженец Луганска.

Автор: Апостроф
  Дмитрий Снегирев - сопредседатель Общественной инициативы "Правое Дело". Историк, юрист. Уроженец Луганской области. В 2012 году по инициативе Снегирева праве движения объединились в Блок национальных сил Луганщины.
Дмитрий Снегирев - сопредседатель Общественной инициативы "Правое Дело". Историк, юрист. Уроженец Луганской области. В 2012 году по инициативе Снегирева праве движения объединились в Блок национальных сил Луганщины.

Какие взгляды преобладали до войны?

Интереса к РФ у жителей Луганщины никогда не было. Даже среди криминалитета. Пророссийскими были только люмпенизированные населенные пункты и близкие к границе. Половина области была украиноязычной. Там проживало более десятка национальностей. Был большой уровень толерантности.

30 процентов людей считают себя украинцами. Большинство осталось в оккупации, потому что на мирной части не могут обустроиться. А остальные - люди, которым по барабану.

Россиян как братский народ не воспринимали. Знали, что у нас был высокий уровень жизни. В Донецкой и Луганской областях он был выше, чем в других украинских городах еще с советских времен. Край шахтерский. Возникли проблемы, когда закрыли часть шахт. Тогда определенные населенные пункты стали депрессивными. Но финансовый уровень в целом был немножко выше за счет металлургических предприятий, угледобычи.

Большая концентрация городов обеспечила определенный социальный уровень. И с образованием не было проблем. Процент людей с высшим образованием был выше, чем в других регионах Украины.

В каких условиях жители оккупированных областей живут сейчас?

Существуют в постоянном страхе. Они настоящие заложники. Говорить здесь, что они пророссийски настроены - это издевательство. Да, нас не будут встречать с цветами. За семь лет людей обработали пропагандой, кто-то потерял родственников. Но отказываться от тех территорий не можем. Просто надо вести плановую работу спецслужбам.

В 2014 году Украина могла все остановить. Подавить вражескую агентуру. На Луганщине ее было человек сто. Пророссийские митинги были немногочисленны. Умирать за Россию Луганск не собирался. Валить все на народ не стоит. Предали те, кто должен был защищать общество.

Что делать с пророссийским населением?

Кто идентифицирует себя русскими, пусть едут в Российскую Федерацию. Эту проблему должны решить радикально. Без люстрации все разговоры о поиске компромиссов - дуристика.

Когда министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказывает о примирении - мне становится смешно. Он не может понять этих людей.

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Как ускорить реинтеграцию оккупированных территорий?

Никак. Пока есть военное и информационное присутствие России, все разговоры об этом - белый шум.

Мы до сих пор ничего не сделали, чтобы остановить информационную экспансию Кремля. Рожденные в 2014-м дети в этом году пойдут в школу. Даже те люди, кто считал себя украинцами, теперь не знают кто они. Менять ситуацию силами неравнодушных будет сложно и долго. Это должен делать Резников.

20 травня в Україні відзначили День вишиванки. Українські патріоти з цієї нагоди відправили до окупованого Донецька 8 тис. листівок.

"У таке свято ми не могли не привітати тих людей в окупації, які не лише чекають, але й роблять усе для того, щоб Україна повернулася. Також ми відправили листівки й для російських військових і зрадників України, але це окрема історія", - повідомляє у Facebook "Донбас Реалії".

Автор: София Староконь
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