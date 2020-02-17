Умер боец АТО, который 5 лет боролся с контузией

Дмитрий Шапка 5 лет боролся с контузией. Фото: pro.berdiansk.biz

В Бердянске Запорожской области умер участник АТО Дмитрий Шапка, который получил тяжелое ранение на Донбассе в 2015 году.

Мужчина скончался в пятницу, 14 февраля, сообщается на Facebook-странице "Общества ветеранов АТО – Бердянск".

С 2014 года Шапка воевал в составе ВСУ. Ранение получил в районе села Спартак Донецкой области (позиция "Зенит" близ Донецкого аэропорта, расположенная на территории бывшего зенитно-ракетного дивизиона).

Почти пять лет мужчина боролся с последствиями контузии

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Прощание с участником АТО состоится 17 февраля в 14:00 часов в траурном зале "Надежда вечной жизни" в Бердянске по улице Нагорной, 18.

У него осталось двое детей.

На Донбасса 5 января в результате враждебных обстрелов погиб боец 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" Сергей Кацун из Славуты.