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понедельник, 25 октября 2021 17:21

Умер 38-летний ветеран АТО во время военной службы

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Умер 38-летний ветеран АТО во время военной службы
С начала агрессии РФ Тарас Гургула пошел защищать Украину на фронт. Фото: facebook.com/Rada.Chervonograda

Во Львовской области 24 октября умер 38-летний участник АТО Тарас Гургула. Воин помогал противостоять российской агрессии на востоке Украины с самого ее начала.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Червонограда, родного города героя.

"Во время несения военной службы от сердечной недостаточности умер участник АТО, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Тарас Гургула. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким. Вечная память герою", - говорится в сообщении.

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До войны в Украине уроженец Львовской области с 2004 года работал на шахтах "Межиричанская", "Заречная", "Надежда" и "Лесная".

В 2014-м Гургула ушел на фронт и служил в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. После демобилизации нес службу по контракту в 24-й ОМБР им. короля Даниила.

Предварительная дата похорон воина - 27 октября.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боевой обстановки погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае 2021 года.

За восемь лет оккупации Россией территорий на Востоке Украины погибли почти 14 тыс. украинцев. Среди них 4 тыс. гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тыс. ранены, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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