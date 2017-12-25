Умер 28-летний боец, за жизнь которого боролись четыре дня

28-летний боец АТО Юрий Золотарев. Фото: censor.net

Украинский воин Юрий Золотарев скончался в больнице имени Мечникова в Днепре, 24 декабря.

Он получил осколочное ранение головы 20 декабря, врачи 4 дня боролись за его жизнь, сообщает Цензор.НЕТ.

Защитник был офицером 25-й отдельной воздушно-десантной бригады

"Четверо суток врачи Мечникова боролись за жизнь нашего Героя, но боевое осколочное ранение головы 20 декабря было несовместимо с жизнью", - сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

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"Наш военный погиб сегодня днем ​​на одной из позиции. Зафиксированы всего три точки, с которых велся обстрел, но и этих трех обстрелов хватило, чтобы потерять нашего бойца. Парню было всего 28 лет. Самое сложное сказать об этом матери, потому что она не знала , что он находится в зоне АТО ", - говорится в сообщении.

На Донбассе российско-террористические группировки 24 декабря шесть раз обстреляли защитников Украины, в результате чего один из них получил ранения. Боевики нарушили рождественско-новогоднее перемирие.