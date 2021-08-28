Укрзализныця ограничила движение поездов в Донецкой области

Поезда не будут ходить до Авдеевки до 30 августа. Фото Укрзализныци.

Укрзализныця временно прекращает движение поездов №136 Киев - Авдеевка и №826 Днепр - Авдеевка до Авдеевки, из-за обстрелов.

До 30 августа включительно они будут курсировать до Покровска Донецкой области. Пассажиров с Покровска к Авдеевки и обратно будут доставлять автобусами, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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"Из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничено. По соображениям безопасности в течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать ограниченными маршрутам до станций Покровск и Очеретино", - говорится в сообщении компании.

Утром, 28 августа российские оккупанты обстреливают Авдеевку Донецкой области. Огонь открыли со стороны оккупированного Спартака. Один украинский военный получил ранения.