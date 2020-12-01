Укроборонпром возглавит председатель ОГА - журналистка

Государственный концерн Укроборонпром будет возглавлять председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев

Об этом утверждает журналистка Соня Кошкина на своем Телеграмм-канале.

"Юрий Гусев возглавил Укроборонпром. Решение принято окончательно, сейчас оформляются документы, в пять вечера будет что-то вроде небольшого представления коллективу", - написала она.

Автор: Скриншот "Юрий Гусев возглавил" Укроборонпром ". Решение принято окончательно, сейчас оформляются документы, в пять вечера будет что-то вроде небольшого представления коллективу", - написала Сооня Кошкина

Юрий Гусев написал, что его должность определяет президент Владимир Зеленский.

"Моя основная цель - быть полезным нашей стране и украинскому народу на любой должности, которую определит Президент Украины!" - написал Гусев.

Автор: Скриншот "Моя основная цель - быть полезным нашей стране и украинскому народу на любой должности, которую определит Президент Украины!" - написал Гусев

Юрий Гусев был назначен главой Херсонской ОГА в июле 2019 года. Перед этим он занимал 41 место в списке партии "Слуга народа", но заявил, что решил не участвовать в парламентских выборах, чтобы "помогать команде Зеленского в другой роли"

Дочь так называемой министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко учится во Франции. Сама террористка имеет квартиру в Ирпене. Колаборантка в 2014 году переехала в Северодонецк Луганской области. Работала кардиологом.