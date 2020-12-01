Дочь так называемой министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко учится во Франции.

Сама террористка имеет квартиру в Ирпене, сообщает Depo.Донбас.

Колаборантка в 2014 году переехала в Северодонецке Луганской области. Работала врачом-кардиологом.

В 2016 году террористы угропування ЛНР предложили ей возглавить кардиологический проект, который финансировался из России.

Таким образом предательница купила свою квартиру в Ирпене.

Фото: Depo.Донбас

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Ее дочь, София Бука, закончила школу в 2014 году и уехала из Луганска учиться в Киев.

Она поступила в торгово-экономического университета. Затем училась в Польше в университете экономики и во Франции в университете Grenoble-Alpes.

Контрразведчики и следователи СБУ задержали жителя Донецкой области, который пытался совершить теракт. Планировал взорвать подстанцию по распределению электроэнергии, сообщают в СБУ Злоумышленник выполнял приказ так называемого МГБ ДНР.