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вторник, 01 декабря 2020 16:31

Квартира под Киевом, дочь в Париже: СМИ разведали, как живет "минист" ЛНР
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Дочь так называемой министра здравоохранения ЛНР Натальи Пащенко учится во Франции.

Сама террористка имеет квартиру в Ирпене, сообщает Depo.Донбас.

Колаборантка в 2014 году переехала в Северодонецке Луганской области. Работала врачом-кардиологом.

В 2016 году террористы угропування ЛНР предложили ей возглавить кардиологический проект, который финансировался из России.

Таким образом предательница купила свою квартиру в Ирпене.

Дочь так называемой министра охраны ЛНР кичится видами Парижа
Фото: Depo.Донбас
На своей странице в соцсетях не стесняется указывать свои учебные заведения
Дочь так называемой министра охраны ЛНР кичится видами Парижа

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Ее дочь, София Бука, закончила школу в 2014 году и уехала из Луганска учиться в Киев.

Она поступила в торгово-экономического университета. Затем училась в Польше в университете экономики и во Франции в университете Grenoble-Alpes.

Контрразведчики и следователи СБУ задержали жителя Донецкой области, который пытался совершить теракт.

Планировал взорвать подстанцию по распределению электроэнергии, сообщают в СБУ

Злоумышленник выполнял приказ так называемого МГБ ДНР.

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