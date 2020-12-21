Украинский военный попал в плен к оккупантам

Украинский военнослужащий попал в плен незаконных вооруженных формирований оккупантов.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
"17 декабря во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, выполняющей задачи в районе проведения операции Объединенных сил было выявлено отсутствие одного из военнослужащих подразделения. Поисковые меры положительного результата не дали", - говорится в сообщении.
Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации ВСУ. Обстоятельства выясняют.
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СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 234 нарушения режима прекращения огня на Востоке Украины, из которых 232 произошли в Донецкой области.
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