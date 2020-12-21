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понедельник, 21 декабря 2020 16:37

Украинский военный попал в плен к оккупантам

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Украинский военный попал в плен к оккупантам
Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации ВСУ. Фото: "УНИАН"

Украинский военнослужащий попал в плен незаконных вооруженных формирований оккупантов.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"17 декабря во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, выполняющей задачи в районе проведения операции Объединенных сил было выявлено отсутствие одного из военнослужащих подразделения. Поисковые меры положительного результата не дали", - говорится в сообщении.

Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации ВСУ. Обстоятельства выясняют.

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СММ ОБСЕ за прошедшие сутки зафиксировала 234 нарушения режима прекращения огня на Востоке Украины, из которых 232 произошли в Донецкой области.

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