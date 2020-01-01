Украинский военный получил ранение в первый день года

Боевики совершили два обстрела. Фото: АТР

С начала нового года наемники РФ дважды нарушили режим прекращения огня.

"Оба обстрела наших позиций зафиксированы вблизи населенных пунктов Новолуганское и Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"", - говорится в сообщении пресс-службы штаба Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции защитников Украины из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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"Сегодня, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - отметили в штабе ООС.

31 декабря вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из БТР, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.