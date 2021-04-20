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вторник, 20 апреля 2021 19:47

Украинский убивают снайперы. Но у военных приказ не отвечать на провокации - Кулеба

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Украинский убивают снайперы. Но у военных приказ не отвечать на провокации - Кулеба
Украинская сторона ведет себя сдержанно, несмотря на провокации российских снайперов. Фото: Facebook

От начала 2021 на передовой погибли 30 украинских солдат. Большинство - от снайперского огня. Однако воины ВСУ имеют приказ не реагировать на любые провокации.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украинским войскам приказано не реагировать на любые провокации, которые происходят на линии фронта. К сожалению, другая сторона делает все возможное, чтобы их провоцировать. Однако мы должны действовать разумно и демонстрировать сдержанность", - сказал глава МИД.

Кулеба также отметил, что Украина не планирует силового наступления или провокаций.

"Мы вкладываем все наши усилия в политическое и дипломатическое решения конфликта", - добавил Кулеба.

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В результате вторжения на Донбасс российских наемников в этом регионе Украины погибли с 2014 года от 13 100 до 13 300 человек. Среди них 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 боевиков, посчитали в ООН.

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