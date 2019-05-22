Украинский снайпер попал в сердце боевику "Амбалу"

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На Донбассе украинский военнослужащий-снайпер в ходе очередного боевого столкновения ликвидировал боевика 23-летнего Владимира Яковенко по прозвищу "Амбал".

Боевик был убит вблизи оккупированного города Горловка, рассказал блогер Necro Mancer в Twitter-аккаунте.

"Яковенко Владимир Игоревич" Амбал "(25/07/95, Добропольский район) убит снайпером 20 мая 2019-го в районе Горловки", - написал блогер.

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Согласно данным сайта "Миротворец", Владимир Яковенко проживал до 2014-го в селе Новый Донбасс Донецкой области, был "мобилизован военкоматом ДНР", после чего до смерти находился в подразделениях НВФ.

На Донбассе убили Евгения Алипова, сына экс-заместителя мэра Горловки Александра Алипова, который возглавлял "службу по тарифам" в так называемой ДНР.