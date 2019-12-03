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вторник, 03 декабря 2019 18:39

Украинских военных обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия

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Украинских военных обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия
Боевики дважды обстреляли украинских военных. Фото: glavcom

На Донбассе от начала суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"1 обстрел позиций украинских защитников российские оккупационные войска зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 1 обстрел по укреплениям Объединенных сил: возле Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщение.

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Потерь в результате обстрелов среди украинских военных не было.

На территории оккупированного Донбасса появились объявления о переоформлении украинских пенсий. Таким образом россияне призывают "порвать экономику Украины".

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Дата
03
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