Украинские воины уничтожили 2 российские станции разведки "ТОРН-МД"

Комплекс "ТОРН-МДМ". Фото: из открытых источников

29 июня неподалеку оккупированной Горловки украинские военные уничтожили современный российский автоматизированный мобильный комплекс радиоконтроля тактического назначения "ТОРН-МДМ"

Также известно о ликвидации 2 оккупантов и 3 раненых, сообщает Украинский милитаристский портал.

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Комплекс "Торн" предназначен для поиска, экспресс-анализа и регистрации сигналов в диапазоне 1,5-3000 МГц, а также пеленгования и местоопределения угломерным методом их источников, расположенных на расстоянии до 70 км. Дальность действия в УКВ-диапазоне - 30 км, а в КХ-диапазоне - до 70 км.

На Донбассе в течение суток 1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Во время эвакуации раненого в районе Водяного оккупанты обстреляли санитарный автомобиль с военными медиками одного из подразделений Объединенных сил. Погибли 48-летняя санинструктор и 47-летний старший водитель, старшина - в критическом состоянии.