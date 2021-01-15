Украинские воины огнем ответили за раненого товарища

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Один украинский защитник получил легкое осколочное ранение.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь, сообщили в штабе ООС.

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"У Гнутово вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Вследствие вражеских обстрелов один украинский защитник получил легкое осколочное ранение. В пригороде Марьинки и вблизи Водяного, что на Приазовье, противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Марьинки - еще и из стрелкового оружия. В Талаковки противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - рассказали в штабе.

С начала текущих суток, 15 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

11 января от обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил погиб боец ​​56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, старший солдат 38-летний Олег Андриенко из Запорожья. Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Пески Донецкой области. У погибшего остались мать, жена и 6-месячный сын.