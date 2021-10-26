Украинские военные взяли под контроль село на Донбассе, которое было в "серой зоне"

Военные ВСУ вошли в Старомарьевку 25 октября. Фото: Анатолий Степанов, УНИАН

Вооруженные силы Украины вернули под украинский контроль село Старомарьевка Донецкой области. Оно расположено возле села Гранитное.

Эту информацию подтвердили в Минобороны, пишет "Бабель" со ссылкой на анонимный источник в ведомстве.

Украинские военные зашли в село вечером 25 октября и закрепились там.

Информацию о возвращении села под контроль украинского правительства также начали распространять "военные корреспонденты" оккупантов и сепаратистские СМИ.

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Село Старомарьевка расположено у села Гранитное, их разделяет река Кальмиус. До войны между ними был автомобильный мост. Его взорвали в 2014 году. Однако оба села соединяет пешеходный мостик. Жители Старомарьевки ходили в Гранитное в магазин и больницу. Дети посещали школу на подконтрольной Украине территории. Само село преимущественно украиноязычное.