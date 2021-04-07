Украинские военные уничтожили точку сепаратистов

Уничтожение позиции сепаратистов в районе ООС. Фото: Скриншот

Украинские военные уничтожили наблюдательный пост и блиндаж сепаратистов в районе ООС.

Соответствующее видео опубликовали в YouTube.

"Как мы и обещали, показываем вам еще одно уничтожение наблюдательного поста и блиндажа российских наемников", - говорится в подписи к видео.

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По словам военнослужащих, на территории Донецкой области была огневая точка "бригады Восток". Сепаратисты вели обстрел позиций ВСУ с различного вооружения.

Военные провели комплекс разведки различными средствами и нанесли огневой удар с не запрещенного вида вооружения.

В результате блиндаж и наблюдательный пункт сепаратистов полностью уничтожили.

31 марта российская делегация в Трехсторонней контактной группе не поддержала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука обеспечить с 00:00 1 апреля соблюдению полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня. 5 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. В следствие вражеского огня погибли 2 военнослужащих из состава Объединенных сил.