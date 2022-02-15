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вторник, 15 февраля 2022 21:38

Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
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Украинские военные провели зрелищные учения на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news
Украинские военные провели зрелищные учения на Донбассе
Украинские военные провели зрелищные учения на Донбассе
Украинские военные провели зрелищные учения на Донбассе
Украинские военные провели зрелищные учения на Донбассе

На одном из полигонов Донецкой области сегодня, 15 февраля, прошли занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил.

Военные разбили врага из ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

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"Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что ход тренировок гранатометчиков проверил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В Херсонской области, неподалеку от оккупированного Крыма, начались тактико-специальные учения МВД.

К учениям привлекли более тысячи правоохранителей (сотрудники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, военнослужащие Нацгвардии, курсанты), спецтехнику, в частности, вертолетную группу.

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Дата
15
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