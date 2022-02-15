Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото

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На одном из полигонов Донецкой области сегодня, 15 февраля, прошли занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил.

Военные разбили врага из ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141, сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

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"Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что ход тренировок гранатометчиков проверил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк.

В Херсонской области, неподалеку от оккупированного Крыма, начались тактико-специальные учения МВД. К учениям привлекли более тысячи правоохранителей (сотрудники Нацполиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, военнослужащие Нацгвардии, курсанты), спецтехнику, в частности, вертолетную группу.