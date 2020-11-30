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понедельник, 30 ноября 2020 18:38

Украинские военные сбили беспилотник боевиков

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Украинские военные сбили беспилотник боевиков
Украинских военных на Донбассе дважды обстреляли. Фото: Reuters

На Донбассе в понедельник, 30 ноября, боевики дважды нарушили договоренности о перемирии.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники применили стрелковое оружие, гранатометы и беспилотник. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Режим прекращения огня противник нарушил, применив станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие в районе Водяного. Кроме того, на этом же участке был обнаружен пролет вражеского БПЛА типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Выстрелами из стрелкового оружия вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит", - говорится в сообщении.

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Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет.

Контрразведчики и следователи СБУ задержали жителя Донецкой области, который пытался совершить теракт. Планировал взорвать подстанцию ​​по распределению электроэнергии.

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