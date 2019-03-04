Украинские военные разнесли новый российский танк

Украинские Военные уничтожили легендарный российский танк. Фтото: sled_vzayt - LiveJournal

Украинские военные уничтожили новейшей российской танк Т-72Б3 "призрак".

Об этом Украинской контрразведке сообщила Светлана Дрюк - террористка с ОРДЛО, которая показалась Украины, пишет ТСН.

Из России на оккупированный Донбасс этот танк доставил капитан Вооруженных сил РФ Юрий Прилуцкий.

По документам он принадлежит к российской военной части 65384, которая находится в городе Шали Чеченская республика РФ.

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Такие танки использовались в боях за Иловайск и Дебальцево.

Программой Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома" воспользовалось 367 боевиков. Ее суть в том, что террорист, который пожелал вернуться в Украину приедет на подконтрольную территорию и начать активно сотрудничать со следствием. Этой программой могут воспользоваться только те, кто не оказывал тяжких преступлений.