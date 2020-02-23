 
Ексклюзивы
1/5
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1350
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4014
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1800
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1773
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 4842
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 936
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1710
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1215
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
9 Просмотров: 5760
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
1 Просмотров: 2556
Фото
Все фото
8
5
5
3
6
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Похоронили украинского воина, который погиб в 2014 году
Похоронили украинского воина, который погиб в 2014 году
Первым попал под огонь: рассказали о 22-летнем военном, который погиб во время вчерашнего нападения боевиков
Первым попал под огонь: рассказали о 22-летнем военном, который погиб во время вчерашнего нападения боевиков
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Видео
Все видео
Все об утренних боях возле Золотого
Все об утренних боях возле Золотого
В сети появляются видео утреннего артобстрела возле Золотого
В сети появляются видео утреннего артобстрела возле Золотого
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Дело Маркива: фильм о еацгвардейце показали в итальянском парламенте
Дело Маркива: фильм о еацгвардейце показали в итальянском парламенте
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1647
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1773
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1098
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1107
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1044
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
21 февраля 2020
1 Просмотров: 1116
Каштан
Минулого тижня його спиляли. Щоправда, науковці просять не плутати солодке й людське з гірким і кінським, тобто castanea sativa з aeskulus ...
воскресенье, 23 февраля 2020 16:15

Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8

  Комментировать

В ночь на 22 февраля при попытке прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы украинские военные ликвидировали наемника.

Как отмечается, под огневым прикрытием из стрелкового оружия противник пытался пересечь позиции наших защитников вблизи населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Украинские военные вовремя заметили врага и отбили атаку. Вражеская ДРГ отступила, потеряв одного бойца. Тело погибшего наемника враг оставил на поле боя.

Военные показали экипировку ликвидированного боевика, которое оказалось российского производства.

Показали экипировку ликвидированного на Донбассе боевика. Фото: armyinform
Показали экипировку ликвидированного на Донбассе боевика. Фото: armyinform
Показали экипировку ликвидированного на Донбассе боевика. Фото: armyinform
Показали экипировку ликвидированного на Донбассе боевика. Фото: armyinform
Показали экипировку ликвидированного на Донбассе боевика. Фото: armyinform

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото

За прошедшие сутки, 22 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел вели из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Осужденного убийцу вешали трижды

Похитили чемпиона "Формулы-1"

Детей начали вакцинировать от полиомиелита

Лучший английский палач казнил мятежников

Блины навязала Москва - какое традиционное блюдо украинцев на Масленицу

Имя дочери или Девы Марии - история названия Mercedes

Самое читаемое
Тимошенко остановили активисты
Тимошенко остановили активисты
 Просмотров: 28234
Какой маникюр будет модным весной
Какой маникюр будет модным весной
12
 Просмотров: 19548
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
Показали откровенные фото роскошной легкоатлетки
13
 Просмотров: 17280
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах
За гаражами нашли полуголую девушку в крови и ранах Просмотров: 14193
&quot;Титушки&quot; из Новых Санжар записали видеообращение
"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение
 Просмотров: 10926
Донбасс
Били из минометов и гранатометов: как прошли минувшие сутки на Донбассе
Били из минометов и гранатометов: как прошли минувшие сутки на Донбассе Просмотров: 477
На Донбассе было жарко: рассказали о ситуации
На Донбассе было жарко: рассказали о ситуации Просмотров: 612
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото
5
 Просмотров: 1071
Российские наемники атаковали позиции украинских военных
Российские наемники атаковали позиции украинских военных 1 Просмотров: 684
Похоронили украинского воина, который погиб в 2014 году
Похоронили украинского воина, который погиб в 2014 году
5
 Просмотров: 3069
Больше всего комментируют
3
В США говорят, что Зеленский способен на прорыв
3
Тайное решение суда о Порошенко - это попытка отвлечь общество от провалов власти - адвокат
2
Зеленский обратился к украинцам по поводу событий в Новых Санжарах
1
"Стоит узаконить двойное гражданство, но не с Россией" - Климкин
1
Министр установил рекорд
Голосов: 5868
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua