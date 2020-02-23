Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика

В ночь на 22 февраля при попытке прорыва вражеской диверсионно-разведывательной группы украинские военные ликвидировали наемника.

Как отмечается, под огневым прикрытием из стрелкового оружия противник пытался пересечь позиции наших защитников вблизи населенного пункта Новотошковское, что на Луганщине. Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Украинские военные вовремя заметили врага и отбили атаку. Вражеская ДРГ отступила, потеряв одного бойца. Тело погибшего наемника враг оставил на поле боя.

Военные показали экипировку ликвидированного боевика, которое оказалось российского производства.

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За прошедшие сутки, 22 февраля, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел вели из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.