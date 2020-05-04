Украинские военные отомстили боевикам за раненых товарищей

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 522
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 810
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1323
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 972
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1710
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1503
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3519
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2394
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1062
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4806
Фото
Все фото
7
3
12
3
5
На Донбассе началась операция Объединенных сил
На Донбассе началась операция Объединенных сил
Боевики обстреляли населенный пункт
Боевики обстреляли населенный пункт
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Жизнь оборвал осколок вражеского снаряда: назвали имя погибшего на Луганщине воина
Жизнь оборвал осколок вражеского снаряда: назвали имя погибшего на Луганщине воина
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Украинские спецслужбы задержали диверсантов ЛДНР
Видео
Все видео
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Prisoners Voice создали петицию об освобождении украинских политзаключенных
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
Сыну Януковича отдали шахту в ОРДЛО – журналист
"Мы в Зайцево зашли так тихо, что боевики уволили командира своей разведки" - боец ООС
"Мы в Зайцево зашли так тихо, что боевики уволили командира своей разведки" - боец ООС
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 900
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3402
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2439
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1521
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 387
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
понедельник, 04 мая 2020 07:32

Украинские военные отомстили боевикам за раненых товарищей

  Комментировать
Украинские военные отомстили боевикам за раненых товарищей
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня и получили достойный отпор. Фото: Минобороны

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмы.

Наши военнослужащие решительно ответили на все враждебные обстрелы. По данным разведки, 3 мая украинские воины уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере одного ранили, сообщили в штабе ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали 8 населенных пунктов. Богдановку и Орехово вооруженные формирования РФ накрыли из минометов 82-го калибра", - сказано в сообщении.

С начала этих суток по защитникам Крымского российские наемники открывали огонь из 120 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Украинские военные уничтожили ракетой командирский внедорожник одного подразделения боевиков. Бойцы отомстили за обстрел "Золотого-4". Тогда оккупанты накрыли огнем 3 дома мирных жителей. От осколка снаряда погиб молодой украинский защитник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские военные отомстили боевикам за раненых товарищей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
Секс-символ ММА: фото невероятно сексуальной Пейдж Ванзант
15
 1 Просмотров: 33894
Чехия планирует открыть границы с 4 странами
Чехия планирует открыть границы с 4 странами Просмотров: 23265
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь
Видела будущее: неожиданные подробности о женщине, которая обезглавила дочь Просмотров: 16407
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
Объяснили, откуда столько больных врачей на коронавирус
 Просмотров: 14373
&quot;Северный поток-2&quot;: Германия подложила России свинью
"Северный поток-2": Германия подложила России свинью 1 Просмотров: 11898
Донбасс
Коронавирус в Донецкой области набирает обороты
Коронавирус в Донецкой области набирает обороты Просмотров: 630
На Донбассе трое военных получили ранения
На Донбассе трое военных получили ранения Просмотров: 90
Шахтеры ЛНР написали письмо Путину
Шахтеры ЛНР написали письмо Путину Просмотров: 2781
Военнослужащий женился в больнице через несколько недель после тяжелого ранения
Военнослужащий женился в больнице через несколько недель после тяжелого ранения Просмотров: 324
Больных Covid-19 увеличилось в ВСУ
Больных Covid-19 увеличилось в ВСУ Просмотров: 189
Больше всего комментируют
9
Посол Украины отказался идти на церемонию в Берлине – там был российский коллега
5
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
5
Мэр Черкасс – Зеленскому: Будем сопротивляться
5
Куликово поле: задержали двух провокаторов
2
6 годовщина событий на Куликовом поле в Одессе: в ООН призвали наказать виновных
Голосов: 7412
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua