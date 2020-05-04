Украинские военные отомстили боевикам за раненых товарищей

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня и получили достойный отпор. Фото: Минобороны

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмы.

Наши военнослужащие решительно ответили на все враждебные обстрелы. По данным разведки, 3 мая украинские воины уничтожили одного российского оккупанта и по меньшей мере одного ранили, сообщили в штабе ООС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лавров рассказал, откуда на Донбассе появляется российское оружие

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрелы попали 8 населенных пунктов. Богдановку и Орехово вооруженные формирования РФ накрыли из минометов 82-го калибра", - сказано в сообщении.

С начала этих суток по защитникам Крымского российские наемники открывали огонь из 120 мм минометов и станковых противотанковых гранатометов. Потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Украинские военные уничтожили ракетой командирский внедорожник одного подразделения боевиков. Бойцы отомстили за обстрел "Золотого-4". Тогда оккупанты накрыли огнем 3 дома мирных жителей. От осколка снаряда погиб молодой украинский защитник.