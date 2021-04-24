Украинские танкисты провели зрелищные учения

В Донецкой области танковые подразделения Вооруженных сил и Нацгвардии провели учения по уничтожению условного противника.

Военные отработали взаимодействие подразделений при выполнении боевых задач в условиях города и на полевой местности. Об этом сообщил пресс-центр ООС.

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"Мы должны быть готовы к любым сценариям развития событий на границах Украины, поэтому постоянные боевые тренировки и налаживания взаимодействия с подразделениями ВСУ - это приоритетные направления нашей работы", - отметил заместитель командующего ООС Гусейн Висханов.

На Херсонщине проходят масштабные антитеррористические учения Службы безопасности Украины. Особое внимание уделяется админкордону с Крымом и морской прибрежной зоне региона.