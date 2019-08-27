Украинские позиции обстреляли 12 раз: есть раненый

С начала текущих суток наши позиции обстреляли 1 раз. ФОТО: ua.news

26 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил. Четыре раза неподалеку ВОДЯНОГО - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Также дважды вблизи ЛЕБЕДИНСЬКОГО - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Однажды неподалеку ПАВЛОПОЛЯ - из крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды вблизи НОВОЛУГАНСКОГО - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Однажды неподалеку МАЙСКОГО - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и вблизи ШУМОВ - с ручного противотанкового гранатомета. Стреляли также неподалеку ЛУГАНСКОГО - с автоматического гранатомета.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

24 августа боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Обстрелы вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.