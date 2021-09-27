Украинские позиции на Донбассе обстреляли из гранатометов

С начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Потерь среди украинских воинов нет. Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.
В направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское противник совершил прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.
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Об обстрелах боевиков сообщили представителям Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.
26 сентября вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Один военный ВСУ подорвался на неизвестном враждебном устройстве и погиб. Еще один получил огнестрельное осколочное ранение.
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