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понедельник, 27 сентября 2021 18:36

Украинские позиции на Донбассе обстреляли из гранатометов

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Украинские позиции на Донбассе обстреляли из гранатометов
Боевики на Донбассе обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. Фото: ООС

С начала суток российско-оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь среди украинских воинов нет. Об этом говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

В направлении населенных пунктов Попасная и Новолуганское противник совершил прицельные обстрелы из ручных противотанковых гранатометов.

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Об обстрелах боевиков сообщили представителям Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.

26 сентября вооруженные формирования России шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Один военный ВСУ подорвался на неизвестном враждебном устройстве и погиб. Еще один получил огнестрельное осколочное ранение.

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Дата
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