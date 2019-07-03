Украинске военные ответили на обстрел. У боевиков - один труп

Боевики 13 раз обстреляли украинских военных. Фото: УНН

2 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. 8 раз применили запрещенные минского соглашениями минометы калибра 82 мм. Боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Российские боевики 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды рядом Марьинки - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, 2 раза неподалеку Новотроицкого - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета; В районе населенного пункта Красногоровка - из крупнокалиберных пулеметов ; окраине Широкино - с ручного противотанкового гранатомета, - говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции были обстреляны 6 раз: пять раз вблизи Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, станковой протитанникикового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, неподалеку Болотной - из минометов калибра 82 мм.

Один украинский военнослужащий получил боевое травмування. Одного оккупанта уничтожены и двое ранены.

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Российские боевики расстреляли дома жителей Авдеевки из минометов 120 калибра.

Огонь вели с позиций захваченного села Каштановый, сообщили в ООС. "От разрыва мин в двух домах на улице Нахимова, 1 и 3, повреждены окна и металлическая ограда. Во время второго обстрела на этой же улице мина попала в крышу дома №13", - говорится в сообщении.