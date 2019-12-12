Украинская сторона определила новые участки для разведения сил на Донбассе

Пристайко рассказал о новом разведении. Фото: 112

Украинская сторона определила новые участки для разведения сил и средств на линии разграничения на Донбассе.

"Определение участков с украинской стороны завершилось. Мы готовим несколько альтернативных вариантов, так как будет привлечена Трехсторонняя контактная группа, и в рамках одной из подгрупп, в которой есть подгруппа по вопросам безопасности, будут рассматриваться и согласовываться эти участки", - сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко, сообщает УНИАН.

Позиция украинской стороны заключается в том, что на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное гуманитарное значение. Украина выступает за то, чтобы этот вопрос согласовать максимально быстро.

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"У нас есть комбинация из тех участков, которые мы хотим. Опыт наш подсказывает, что не всегда это совпадает, это разведение. Мы можем получить, что разведение состоится зеркальное на той стороне. Для этого, очевидно, нужны договоренности, и поэтому мы в запасе имеем еще несколько предложений, которые позволят нам маневрировать во время переговоров", - сказал Пристайко.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что цель президента Владимира Зеленского на "нормандском саммите" - это мир, безопасность и развитие в единой, демократической стране.