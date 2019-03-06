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среда, 06 марта 2019 08:21

Украине здался еще один экс-главарь ДНР

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Украине здался еще один экс-главарь ДНР
Роман Лягин - бывший руководитель так называемой ЦИК ДНР. Фото: из открытых источников

В Украину бежал бывший "глава ЦИК ДНР" Роман Лягин, который организовывал псевдореферендум на Донбассе 11 мая 2014 года.

Об этом сообщила в Facebook нардеп Наталья Веселова. По ее словам, Лягин быстро разочаровался в идеалах псевдореспублики и начал критиковать главарей ДНР, за что попал "на подвал".

"Светлана Дрюк не только ценный свидетель, но и в определенном смысле агент украинских спецслужб, которая получила для нашей страны ценные документы, доказывающие непосредственное участие российских кадровых военных в войне на территории Украины, но и раскрывают планы дальнейшей агрессии. Таким же ценным свидетелем является Роман Лягин", — сообщила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гиркин отреагировал на переход Светланы Дрюк на сторону Украины

"Получив свободу, он побежал в РФ. Там его ждала тюрьма. У него остался один путь: Украина, где он прошел по программе СБУ "Тебя ждут дома", и стал ценным свидетелем. Для Украины очень важно иметь как можно больше таких свидетелей. Ими могли бы стать и Захарченко с Плотницким, если бы не были бы такими уверенными в своих российских кураторах", — подытожила Веселова.

Стоит отметить, что официально информация о том, что Лягин теперь сотрудничает с украинской стороной, не подтверждена.

Легендарная "ополченочка" Светлана Дрюк перешла на сторону Украины и теперь сотрудничает с украинской контрразведкой. Она раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

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