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Украине помогут доказать, что Россия нагло врет

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Украине помогут доказать, что Россия нагло врет
"На следующей неделе на слушаниях главное - доказать, что РФ врет" - Тарас Качка. Фото: Platfor.ma

В Международном суде ООН в Гааге Украине будут помогать доказывать факт российских преступлений.

Специалисты будут присутствовать на слушаниях об отрицании России о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма Украины, говорит советник министра иностранных дел Украины Тарас Качка. сообщает Укринформ.

"Нам помогает компания Covington and Burling, и нам помогает уже длительное время ряд профессоров. Среди них Жан-Марк Тювенин, которого вы видели в Гамбурге, Альфред Соонс, он тоже был в Гамбурге, он нам помогает с делами по "права моря", поэтому не будет участвовать в слушаниях в Международном суде ООН. Зато в обоих этих слушаниях сейчас в Гааге нам будет помогать Гарольд Коу, очень известный профессор, он преподает в Йеле и многих других международно признанных университетах. Его авторитет непререкаем. Он с нами дольше, помогал нам и раньше. Он является частью нашей команды. Поэтому у нас очень мощная репрезентативная команда ", - говорит Качка.

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Он добавил, что самое главное на тех слушаниях, которые проведут на следующей неделе это доказать, что Россия врет и опровергнуть все их факты.

"РФ достаточно гипертрофированно подходит ко всем этим вещам. Это, собственно, будет видно на слушаниях. Мы увидим изложение российской стороны, затем позицию украинской стороны ", - отметил он.

Россию не исключат из ООН из-за игнорирования решения Международного трибунала по морскому праву.

Это возможно только в случае нарушения Устава ООН, рассказывает в интервью Gazeta.ua экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

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