Украинцы отсудили у России миллион гривен

Суд принял решение о взыскании с России 60 тыс евро (1,8 млн. грн - Gazeta.ua).

Иск подала пара, потерявшая единственного сына из-за вторжения РФ на территорию Украины, сообщает пресс-служба суда.

В документе сказано, что после трагедии они потеряли смысл жизни и находятся в состоянии глубокой депрессии.

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Согласно этому иск против России приняли.

Размер моральной компенсации истцы рассчитывали на основе схожих исков, которые рассматривал Европейский суд по правам человека. Моральный ущерб для каждого члена семьи оценили в 35 тыс. евро, кроме этого еще один член семьи требовал компенсации более 4 тыс. евро за утраченную двухкомнатную квартиру, которая до того приносила стабильный доход от сдачи в аренду.