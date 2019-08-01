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четверг, 01 августа 2019 17:00

Украинцы отсудили у России миллион гривен

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Украинцы отсудили у России миллион гривен
Каждый украинец может подать на Россию в суд. Фото: ООС

Суд принял решение о взыскании с России 60 тыс евро (1,8 млн. грн - Gazeta.ua).

Иск подала пара, потерявшая единственного сына из-за вторжения РФ на территорию Украины, сообщает пресс-служба суда.

В документе сказано, что после трагедии они потеряли смысл жизни и находятся в состоянии глубокой депрессии.

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Согласно этому иск против России приняли.

Размер моральной компенсации истцы рассчитывали на основе схожих исков, которые рассматривал Европейский суд по правам человека. Моральный ущерб для каждого члена семьи оценили в 35 тыс. евро, кроме этого еще один член семьи требовал компенсации более 4 тыс. евро за утраченную двухкомнатную квартиру, которая до того приносила стабильный доход от сдачи в аренду.

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Дата
01
августа

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