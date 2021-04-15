Украина в Трехсторонней контактной группе вновь предложила вернуться к всеобъемлющему "режиму тишины"

В ТКГ предложили вернуться к режиму тишины. Фото: РБК

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе считает критически важным вернуться к полному соблюдению режима прекращения огня.

Кроме того, необходимо усилить эффективный контроль за его исполнением, сообщили в пресс-службе Украинской делегации в ТКГ.

"Продвижения по любым другим вопросам: политическим, гуманитарным, экономическим, дальнейшее согласование шагов сторон является проблемным, если не выполнена главное, базовое условие - не достигнуто полное и всеобъемлющее прекращение огня", - говорится в заявлении.

Украина настаивает на том, что боевики должны обеспечить свободный а беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории Украины.

От оккупантов требуют предоставить беспрепятственный доступ для других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам, освободить удерживаемых, а также разблокировать работу КПВВ.

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Военный сценарий в Донбассе будет представлять угрозу для тысяч мирных жителей. Сценарий, по которому идет Украина - это "политико-дипломатический путь и прокачка сектора нацбезопасности и обороны, чтобы быть готовыми, когда навяжут открытые боевые действия".