Украина призывает ЕС усилить давление на Россию из-за осуждения журналиста Асеева

Асеев исчез в начале июня 2017 года. Фото: из открытых источников

Отреагировать на осуждение в оккупированном Донецке украинского журналиста Станислава Асеева и усилить политическое давление на Россию призывает Европейский Союз постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Русский оккупационный режим боится правды и независимой журналистики. Украинский журналист Станислав Асеев приговорен к 15 годам оккупантами в Донецке. Мы призываем ЕС решительно отреагировать и усилить политическое давление на Россию, чтобы освободить всех незаконно задержанных граждан Украины", - написал дипломат в Twitter.

Асеева оккупанты осудили по решению так называемого "Верховного суда" так называемой ДНР.

Станислав Асеев, который писал под псевдонимом Станислав Васин, исчез в начале июня 2017 года на оккупированной территории. Позже стало известно, что его взяли в плен боевики, обвинив в шпионаже в украинскую армию.