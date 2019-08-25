Украина прекратила демонтаж моста в Станице Луганской

Украина была вынуждена остановить все работы у моста в Станице Луганской.

Утром воскресенья, 25 августа, трое украинских пиротехников начали обследование участка местности для проведения демонтажных работ на участке Станица Луганская, передает ТСН.

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По состоянию на девять утра боевики не проводили никаких инженерных работ, как и было договорено.

Украина в ответ приостановила демонтаж.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский был в Станице Луганской и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.