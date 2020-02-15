Украина предлагает новый принцип разведения войск

Украина предлагает проводить разведение войск на Донбассе по новому принципу. Фото: Цензор.НЕТ

Украина предлагает проводить разведение сил и средств на Донбассе по секторальному принципу.

Сейчас украинской стороной предложен и почти согласован один участок разведения. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

"За так называемым секторальным принципом линия разграничения разбивается на сектора. Осуществляется постепенное разведение сил и средств, переход от одного сектора к следующему возможен только после того, как СММ ОБСЕ верифицирует, что в секторе отсутствуют какие-либо незаконные вооруженные формирования, вооруженные войска и военная техника", - сказал президент.

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Добавил, что уже в ближайшее время участники нормандского формата будут проинформированы о содержании этой инициативы

Зеленский отметил, что эффективная работа СММ ОБСЕ по мониторингу и верификации является ключевым условием для успешного выполнения безопасности пакета Минских договоренностей.



Готовятся три новые точки для разведения войск на Донбассе. Речь идет о железнодорожном мосту в районе Станицы Луганской, Новоселовка-2 и КПВВ "Гнутово". Хотя министр не исключил, что другая сторона может предлагать участки, которые нам не подходят. В таком случае украинская власть откажет.