Украина получит мощные ракетные комплексы

К концу 2021 года Украина получит партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin", - отметил глава внешнеполитического ведомства.
Кулеба допускает, что с США удастся договориться о поставках других видов оборонного летального и нелетального оборудования.
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"По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", - сказал министр.
Президент США Джо Байден поручил Госдепартамента выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона.
Средства пойдут на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине.
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