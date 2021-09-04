Украина получит мощные ракетные комплексы

Украина ждет партию Javelin в этом году. Фото: DW

К концу 2021 года Украина получит партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Кулеба допускает, что с США удастся договориться о поставках других видов оборонного летального и нелетального оборудования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вопрос Донбасса будут обсуждать с представителями США - вицепремьер

"По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", - сказал министр.

США передадут Украине ПТРК Javelin. Фото: DW

Президент США Джо Байден поручил Госдепартамента выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона. Средства пойдут на оборонные изделия и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине.