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вторник, 31 декабря 2019 13:18

Украина отдала террористку "Терезу", которая пытала пленных военных

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Украина отдала террористку &quot;Терезу&quot;, которая пытала пленных военных
Лариса Чубарова "Тереза" - гражданка РФ, которая работала под руководством начальника управления контрразведки ДНР / фото: СБУ

Во время масштабного обмена пленными между Украиной и боевиками, последние получили террористку Ларису Чубарову.

Она известна, как "Тереза", что пытала и убивала пленных украинских солдат. сообщил телеканал "UA Харьков".

Лариса Чубарова - приговорена судом первой инстанции к 11 годам заключения по обвинению в участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность Украины. Имеет российское гражданство.

По данным следствия, была активной участницей "Антимайдан", пророссийских акций в Харькове. В 2014 году работала в ДНР - допрашивала пленных, передавала информацию о ВСУ. На момент обмена дело террористки "Весы" находилась на стадии апелляции.

Террористка также известна тем, что жестоко пытала захваченных боевиками ДНР украинских военных в Марьинке Донецкой области, нескольких из них она застрелила.

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Женщина, несмотря на наличие российского гражданства, называла себя харьковчанкой.

2019 год для Донбассе не стал переломный. Большие надежды, которые возлагали на нового президента Владимира Зеленского, не принесли мира в регионе. Здесь продолжают стрелять и погибать украинские солдаты на мирные жители. А Россия, и ведет эту гибридную войну уже не скрываясь демонстрирует свою силу - раздает жителям оккупированных территориях свои паспорта и заводит новую военную технику.

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