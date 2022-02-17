Украина не планирует обстрелы или наступательные операции на Донбассе - главнокомандующий ВСУ

Залужный рассказал о наступательной операции на Донбассе. Фото: Радио Свобода

Украина не планирует никакие наступательные операции и обстрелы мирных жителей на Донбассе.

"Официально сообщаю: Вооруженные силы Украины неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Наши действия носят исключительно оборонительный характер", - говорится в заявлении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Facebook.

"По поступающей из ОРДЛО информации, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности, в Донецке, планируется эвакуация мирного населения в связи с возможным обострением", пояснил он.

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Залужный заявил, что любой ущерб, который может нанести людям или объектам инфраструктуры на оккупированных территориях, является провокацией.

Командование ВС РФ ужесточает контроль за делами в соединениях на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Российская администрация вместе с оккупационным командованием комплектуют личным составом первого и второго армейского корпуса. Боевики устраивают рейды частными предприятиями и общественными местами. Ищут пригодных к военной службе, уклоняющихся от учета в оккупационных военкоматах.