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четверг, 16 января 2020 23:15

Украина и Россия назвали новые участки для разведения войск

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Украина и Россия назвали новые участки для разведения войск
Украинская сторона назвала участки разведения сил на Донбассе.

Украинская сторона предложила представителям Трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе четыре новых участка для разведения войск.

Украинская сторона настаивает на разведенние в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска Гнутово, сообщили в Трехсторонней контактной группе в Минске, передает hromadske.

Со своей стороны, Россия настаивает на разведении в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Раскладка, Гнутово и Широкиного, а также вблизи Авдеевки.

Стороны обменялись координатами ОБСЕ и договорились о следующей встрече 29 января 2020 года.

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Ранее стало известно, что украинская сторона определилась с тремя участками разведения сил на Донбассе. Озвучить их имели должны после согласования с представителями Трехсторонней контактной группы в Минске.

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