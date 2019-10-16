Украина и Евросоюз имеют общее мнение относительно санкций против России

Пристайко принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС". Фото: УНИАН

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о достижении консенсуса с главами МИД стран - членов Европейского Союза относительно сохранения санкций против России.

"У нас есть консенсус с европейскими министрами иностранных дел. Санкции не могут быть отменены, пока Россия не выполнит свою часть Минских соглашений", - написал он в Twitter.

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Он напомнил, что Украина также призвала усилить санкции в связи с недавними так называемыми "местными выборами" в оккупированном Крыму.

14 октября Пристайко принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС", которое состоялось на полях Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге. Во время встречи Пристайко сообщил партнерам о ситуации с безопасностью на Донбассе и о состоянии подготовки к саммиту в "нормандском формате". Также были обсуждены пути активизации международных усилий по прекращению российской агрессии и мирному урегулированию ситуации на Донбассе.