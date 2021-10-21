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четверг, 21 октября 2021 17:03

Украина готова пустить к боевику Косяку международные организации

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Украина готова пустить к боевику Косяку международные организации
Контрразведчики СБУ совместно с военнослужащими ВСУ 13 октября задержали на линии разграничения боевика ЛНР. Маскировался под сотрудника СЦКК. Фото: скриншот с видео

Украина готова пустить к задержанному члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрею Косяку международные организации.

В частности, Международный комитет Красного Креста, сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает Укринформ.

"Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа. Задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории нашего государства", - отметил Николенко.

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Министерство иностранных дел Украины также поручило посольствам за рубежом подробно проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей лидеров Нормандского формата.

13 октября оперативная группа ВСУ задержала боевика возле Золотого в Луганской области. Под видом работ по гуманитарному разминированию он фотографировал и снимал позиции, от которых отошли ВСУ в пределах участка разведения сил и средств. Задержанным оказался гражданин РФ 43-летний Андрей Косяк. У него изъяли оружие и боеприпасы.

МИД РФ требует от Украины допустить российских консульских работников к задержанному уроженцу Луганской области Андрею Косяку, ведь он получил паспорт России.

Косяк находится под стражей по решению Северодонецкого городского суда Луганской области. Ему сообщили подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях.

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