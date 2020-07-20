Украина готова присоединиться к иску Нидерландов против России

Украина может присоединиться к иску Нидерландов против России в деле катастрофы боинга над Донбассом. Фото: reuters,com

В Украине проведут анализ иска Нидерландов в Европейский суд по правам человека против России из-за катастрофы рейса MH17.

Как пояснил в комментарии УНН заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, это нужно, чтобы понять, можно ли к нему присоединиться.

По словам дипломата, украинская сторона ведет несколько процессов в различных международных инстанциях. Решение же о возможном присоединении к иску другого государства в ЕСПЧ может быть принято только после тщательного изучения текста иска.

Правительство Нидерландов 10 июля заявило о намерении подать иск против РФ в ЕСПЧ в связи с катастрофой рейса MH17 "Малазийских авиалиний" над Донбассом в 2014 году.

Европейский суд по правам человека официально зарегистрировал соответствующую жалобу 15 июля.

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Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, был сбит 17 июля 2014 около города Торез Донецкой области, подконтрольного боевика, когда уже шла российская агрессия против Украины. Погибли все 298 человек - 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Среди них было 80 детей, 3 из которых - младенцы. Большинство погибших - граждане Нидерландов, а также Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады, Новой Зеландии, Франции, Вьетнама, США, ЮАР, Румынии, Италии, Израиля и Ирландии. Международная группа криминалистов (J.I.T.), созданная для расследования трагедии малайзийского самолета, признала, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук", привезенным из РФ в Украину незадолго до трагедии. Расследователи уверены, что управление ракетной установкой осуществлялось российскими специалистами или боевиками под их руководством. В июне 2019 года следователи назвали имена 4 подозреваемых в причастности к катастрофе MH17: 3 россиян и одного украинца.