Украина будет отвечать на военные провокации РФ - Минобороны

В Минбороны заверили, что военные готовы реагировать на провокации России. Фото: РБК

Украина готова предотвратить любые дальнейшие военные провокации Российской Федерации против собственного суверенитета и территориальной целостности

"Мы все понимаем, какой боевой потенциал имеет Россия и какие военные силы она уже сосредоточила на оккупированном полуострове. Но, в то же время, мы делаем все, что можем, путем военных мероприятий и с использованием национальных ресурсов, чтобы предотвратить любое проявление дальнейшей агрессии с южного направления в сторону Украины. Мы осуществим все адекватные меры для того, чтобы защитить украинский народ и украинскую землю", - ,заявил заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко во время виртуальной дискуссии под эгидой брюссельского Центра европейской политики (ЕРС), которая была посвящена седьмой годовщине со дня незаконной оккупации Россией Крыма.

Украина осознает, какова концентрация российских войск в оккупированном Крыму и какова концентрация таких сил на континентальной части России, которые потенциально могут быть использованы для угрозы национальным интересам Украины и ее безопасности, если в Кремле будет принято такое политическое решение.

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На телеканале для оккупированных территорий вышла авторская передача Юли Мендель. В ней она говорила про дезинформацию и социальные услуги для украинцев с обеих сторон контактной линии.