Украина будет модернизировать "Вильху"

Украина начала модернизировать ракетный комплекс "Вильха", а также системы залпового огня "Верба" ​​и "Берест".

По словам Олега Туринского украинские конструкторы уже начали этот процесс, передает Цензор.Нет.

Автор: Цензор.Нет Проект "Вильха-М" - модернизированная ракетная установка "Вильха"

Ракетный комплекс "Вильха" это альтернатива 300-мм советской РСЗО "Смерч". В ней переработанное электронное оборудование пусковой установки, а ее ракеты могут быть скорректированы в полете. Сейчас уже ведутся работы по модернизации этой установки. Новая модель будет называться "Ольха-М" и иметь новую пусковую установку.

Автор: Цензор.Нет Проект "Вильха-М" - модернизированная ракетная установка "Вильха"

Вместе с "Вильха" изменения претерпевают и системы залпового огня "Верба" ​​и "Берест", которые создали как аналог российскому "Град".

Автор: Цензор.Нет Система залпового огня "Ивушка". Новое оборудование позволяет управлять ракетами и запускать их не выходя из кабины

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Украинская "Верба" ​​более автоматизирована, из нее можно вести огонь не выходя из кабины. Навигационная аппаратура и система стабилизации платформы повышает скорость огня и точность попаданий. перезарядки РСЗО занимает 10 мин.

Автор: Цензор.Нет РСЗО "Берест" создана как аналог российскому "Града". Имеет больший боекомплект и современную электронику

"Берест" имеет больший боекомплект - 50 ракет, которые можно выпускать поэтапно, а не все, как в "Града". Электронное оборудование позволяет управлять ракетами и запускать их не выходя из кабины.

Харьковский бронетанковый завод продемонстрировал танки, которые будет поставлять украинской армии. Танки имеют устойчивость от светового излучения, также в них интегрировали тепловизор. "Т-64 является основной боевой машиной бронетанковых подразделений украинской армии и отлично показал себя в противостояниях с агрессором на Востоке Украины. Во время его модернизации он получил расширенные боевые возможности за счет новых тепловизоров, цифровых радиостанций, средств спутниковой навигации и нового динамической защиты", говорится в сообщении.