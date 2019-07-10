Удар в российскую спину: в Беларуси осудили боевика ДНР

Брестский областной суд Беларуси приговорил 44-летнего белоруса, который в рядах боевиков ДНР участвовал в нарушении территориальной целостности Украины.
Мужчина жил в Бресте, трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи, сообщает Радио.Свобода.
Боевик не служил в белорусской армии по состоянию здоровья. Поехал воевать на территорию соседнего государства в 2015 году.
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Имел позывной "Ветерок", сначала был "заместителем командира" боевой машины, потом - гранатометчиком. В рядах боевиков воевал под поселком Пикузы Волновахского района Донецкой области, а после Донбасса полетел в Сирию.
По возвращении написал признание в КГБ, после чего против него возбудили уголовное дело.
В сети показали колонну танков, которую перевозит железнодорожный состав недалеко от украинской границы на Донбассе.
Видео, предположительно 7 июля, сняли в Ростовской области. Кадры из паблика "Ростов главный" опубликовали на странице IgorGirkin в Twitter.
В комментариях пользователи отметили, что танки, несомненно, направляются в Л/ДНР.
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