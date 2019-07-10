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среда, 10 июля 2019 18:30

Удар в российскую спину: в Беларуси осудили боевика ДНР

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Удар в российскую спину: в Беларуси осудили боевика ДНР
Гражданин Беларуси поехал воевать за русских захватчиков на Донбасс, а затем в Грузию. Фото: Радио.Свобода

Брестский областной суд Беларуси приговорил 44-летнего белоруса, который в рядах боевиков ДНР участвовал в нарушении территориальной целостности Украины.

Мужчина жил в Бресте, трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи, сообщает Радио.Свобода.

Боевик не служил в белорусской армии по состоянию здоровья. Поехал воевать на территорию соседнего государства в 2015 году.

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Имел позывной "Ветерок", сначала был "заместителем командира" боевой машины, потом - гранатометчиком. В рядах боевиков воевал под поселком Пикузы Волновахского района Донецкой области, а после Донбасса полетел в Сирию.

По возвращении написал признание в КГБ, после чего против него возбудили уголовное дело.

В сети показали колонну танков, которую перевозит железнодорожный состав недалеко от украинской границы на Донбассе.

Видео, предположительно 7 июля, сняли в Ростовской области. Кадры из паблика "Ростов главный" опубликовали на странице IgorGirkin в Twitter.

В комментариях пользователи отметили, что танки, несомненно, направляются в Л/ДНР.

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Дата
10
июля

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