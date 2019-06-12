Участвовал в операциях, в каких уничтожили техники на миллионы - сбили легендарный беспилотник "Птицу"

Сбили легендарный беспилотник ВСУ "птица". Фото с открытых источников.

Украинский беспилотник лишил террористов на Донбассе техники на миллионы. Бойцы ВСУ называют его легендарным "птицей".

По словам волонтера Юрий Мисягина, после окончания одной из операций дрон был сбит в "серой" зоне.

"Простой гражданский беспилотник в умелых руках наших военных, превращается в соколиные глаза в небе, с помощью которых оказывается и после уничтожается техника, живая сила и укрепления врага. А сколько он снял гигабайт видео разведки, которое помогло проанализировать и успешно проводить различные боевые операции . Это все просто не поддается подсчету ", - написал он в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бойцы 24-й бригады заняли новые позиции в 100 м от Донецка

Волонтер успокоил, что новый дрон и запасной аккумулятор к нему уже передали разведгруппе.

За прошедшие сутки, 11 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов 3 украинских защитники получили ранения, сообщили в сводке штаба операции Объединенных сил.