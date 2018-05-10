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четверг, 10 мая 2018 12:05

Убийства детей и нацистские речи: боевики придумали новые страшилки про ВСУ

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  ДНР придумали новую страшилку о войсках ВСУ. Фото: svit24.net
ДНР придумали новую страшилку о войсках ВСУ. Фото: svit24.net

Боевики ДНР придумали фейк о том, что украинские военные крутят в радиоэфире нацистские речи Адольфа Гитлера.

"Ночью украинские войска в радиоэфире крутили нацистскую музыку и речь Гитлера. Господа, вы звери, господа!" - иронично подписал ролик блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Еще ночью украинские войска начали провокацию, в частности в радиоэфире они крутили разного рода нацистские речи, нацистскую музыку и в том числе одну из известных речей Гитлера.Таким образом украинские войска явно демонстрируют идеологию, которая в них доминирует на сегодняшний день", - говорит боевик на видео.

Кроме этого, боевики запустили фейк о якобы похищенном мальчике, которого убили ВСУ.

"Пропавшего басуринського мальчика сначала прямо в морге эксгумировали, а потом вообще сожгли", - сообщает Necro Mancer в Twitter.

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Боевики ДНР и пророссийские террористы, воюющие против ВСУ, изменили тактику. Теперь постоянно "палят" прицельно.

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10
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