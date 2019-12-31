У Зеленского рассказали, когда ждать следующего обмена пленными

По словам Мендель, если обстоятельства будут благоприятными, следующий обмен может состояться уже этой зимой. Фото: svidok.online

Начать согласовывать новые списки для будущего освобождения удерживаемых лиц должны в январе 2020 года. При наличии соответствующих условий обмен может состояться уже этой зимой.

Рассказала об этом прессекретар президента Владимира Зеленского Юлия Мендель изданию Интерфакс-Украина.

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при быстрой работе и технических возможностях будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", – отметила она.

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Как уточнила Мендель, речь идет об освобождении украинцев, в частности крымчан, находящихся в Крыму и на территории РФ, и россиян, находящихся в Украине.

29 декабря состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и наемниками РФ на Донбассе. Украинской стороне удалось вернуть 76 граждан. Передала Украина боевикам 124 человека.