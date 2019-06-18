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вторник, 18 июня 2019 20:44

У Зеленского рассказали, как будут возвращать Донбасс

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У Зеленского рассказали, как будут возвращать Донбасс
Представители новой власти будут возвращать Донбасса "информационным оружием". Фото: Proms

Председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что представители новой власти будут возвращать оккупированный Донбасс с помощью "информационного оружия".

"К сожалению, завтра (война на Донбассе - Gazeta.ua) не закончится. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы этот процесс наступил как можно скорее, это правда. Основная задача, которую перед собой ставят и президент, и все его окружение, и партия "Слуга народа" - чтобы прекратили стрелять, чтобы перестали гибнуть наши ребята на фронте ", - сказал Разумков на брифинге в Киеве.

Он отметил, что возвращать оккупированные территории Украины будет не "пушками или автоматами", а "словом".

"Информационное оружие в рамках "гибридной войны" намного страшнее и действеннее, чем пушки, снаряды, ракеты или танки. Так и возвращать нужно будет этим же оружием - информационно доносить до временно оккупированных территорий и людей, которые там живут, о том, что мы их любим и хотим, чтобы они вернулись, и они такие же, как и мы, граждане этой страны. Несмотря на все то, что произошло, мы сможем по всей территории нашего государства поставить желто-синий флаг ", - подчеркнул Разумков.

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Усиление санкций против России - это единственный рычаг для освобождения оккупированных Крыма и Донбасса. Так считает президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что только дипломатическим путем возможно восстановление территориальной целостности Украины.

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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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