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среда, 21 апреля 2021 15:39

У Зеленского объяснили, зачем он позвал Путина на Донбасс

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У Зеленского объяснили, зачем он позвал Путина на Донбасс
Должны состояться содержательные переговоры с участием российского лидера. Фото: Reuters

Украина не может ждать, пока Россия согласится на продуктивные переговоры в "нормандском формате". Власть будет делать все, чтобы прекратить войну на Донбассе.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя предложение Владимира Зеленского встретиться с главой РФ Владимиром Путиным "в любой точке Донбасса". Целью президента было вызвать агрессора на диалог, пишет Obozrevatel.

"Господин Путин по разным мотивам избегает продуктивных переговорных контактов в "нормандском формате", к чему его призывает весь цивилизованный мир. Мы должны сделать все, чтобы снять угрозу и прекратить эту войну. Президент предложил пойти дальше и встретиться двум лидерам для переговоров на украинском Донбассе. Именно там, где идет война, если у российской стороны будет на это смелость", – сказал Подоляк.

По его словам, должны состояться содержательные переговоры с участием российского лидера.

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Вчера президент Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на передовой на Донбассе. Предложение он озвучил на русском языке. Соответствующее видеообращение опубликовали на странице главы государства в Facebook.

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