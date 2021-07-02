У Путина воспаленный мозг. Это опасно - бывший представитель НАТО

Владимир Путин не пойдет в прямую атаку на Украину. Фото: reuters

Президент РФ Владимир Путин не пойдет в прямую атаку. Будет постоянно дергать Донбасс и Крым, питать пятую колонну в Украине.

Главное, чтобы все рассорились, чтобы был раскол не только в Украине, но и в Америке и Европе, заявил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в интервью Оbozrevatel.

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"Путин до мозга костей кэгэбэшник. Он в лобовую атаку не ходит, это не его стиль. У него воспаленный мозг, паранойя. Люди, которые так долго у власти, и в которых ее так много, начинают жить в совершенно другом мире, в параноидальному. У них нет друзей, никому доверять нельзя. И это всегда создает опасность войны, особенно когда у них такой большой арсенал металлолома и убеждение, что "мы победили, можем повторить", "мы им покажем". Это все опасно", - сказал капитан.

Лидеры Евросоюза отказались от встречи с Путиным. Накануне канцлер Германии Ангела Меркель предложила пригласить на саммит президента РФ. Ее поддержали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц. Против выступили лидеры Литвы, Латвии, Польши, Эстонии, Румынии, Швеции, Нидерландов, Бельгии и Дании. Евросоюз заморозил саммиты с Россией в 2014 году после начала агрессии РФ против Украины. Возобновить их без прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от санкционной политики ЕС.